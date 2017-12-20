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Денис Глушаков: девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице очередную фотографию из отпуска.

Футболист во время паузы в чемпионате России поехал на Мальдивы вместе с партнером по команде Дмтрием Комбаровым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.

Игроки сфотографировались в комапнии своих дочерей. Глушаков подписал снимок так: "Девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?!".

Сегодня, 17:24
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№4 Написал: Санта (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Если по пояс деревянный, то рёбрам ничего не будет.

Понятно, почему аргентинское говно себе ребра не ломает... Говорил же, бандерлоги иногда рефлекторно говорят правду. Хотя у них вообще футболистов отродясь не было, у них все больше балерины.
Знаете, почему вся страна не смеется над симулянтом Луневым? Все очень просто, еще капитан Зины говорил, что все дебилы сидят на трибунах запитеров


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NAG25
Дмитрий, аккуратней там, ребра береги.

Если по пояс деревянный, то рёбрам ничего не будет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 17:52) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дмитрий, аккуратней там, ребра береги.
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 17:28) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
кусочек рая....
Регистрация: 23.01.2012
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