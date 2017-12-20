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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Шишкин: Смолов уедет (1)
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Денис Глушаков: девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице очередную фотографию из отпуска.
Футболист во время паузы в чемпионате России поехал на Мальдивы вместе с партнером по команде Дмтрием Комбаровым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.
Игроки сфотографировались в комапнии своих дочерей. Глушаков подписал снимок так: "Девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?!".
Футболист во время паузы в чемпионате России поехал на Мальдивы вместе с партнером по команде Дмтрием Комбаровым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.
Игроки сфотографировались в комапнии своих дочерей. Глушаков подписал снимок так: "Девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?!".
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