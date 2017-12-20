Денис Глушаков: девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице очередную фотографию из отпуска.Футболист во время паузы в чемпионате России поехал на Мальдивы вместе с партнером по команде Дмтрием Комбаровым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.Игроки сфотографировались в комапнии своих дочерей. Глушаков подписал снимок так: "Девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?!".