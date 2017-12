Денис Глушаков: девочки - это хорошо. Ну, кто первый за мальчиком?

Девочки - это хорошо,ну кто первый за мальчиком?! ?#отдыхаем #папы #дочки #семья #отпуск #друзья #компания #релакс #relax #repost #russia #male #maldives #загар #шишкин #комбаров #глушаков #дети #девочки

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Dec 19, 2017 at 10:44pm PST