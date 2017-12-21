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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Канчельскис: "Ростов" ведет борьбу за выживание. Карпин - не волшебник, в один момент все не изменит
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера «Ростова», отметив, что дальнейшие успехи команды будут зависеть не только от работы наставника, но и финансовой ситуации в клубе.
- Посмотрим. Перспективы у команды под руководством Карпина, конечно же, есть. Интересно посмотреть, как Валера будет работать с «Ростовом», - говорит Канчельскис. - Но у клуба, насколько известно, в последнее время было немало проблем, в том числе финансовых. Надеюсь, что проблем таких у них больше не будет, что все будет стабильно.
- У Карпина был определенный перерыв в тренерской работе. Отсутствие практики — негативный момент?
- Нет. Порой перерыв даже на пользу идет. Есть больше времени для анализа работы. Осознаешь многое. К тому же, Карпин работал в командах разного уровня, опыта он набрался, понял что к чему. Главное сейчас, чтобы игроки были, чтобы была стабильность финансовая. Потому что если постоянно лихорадит, трудно ждать результата. Тем не менее есть к чему стремиться: при Курбане Бердыеве команда добралась до второго места и Лиги чемпионов. И надо стремиться к тому, чтобы добиться такого же результата.
- На какие позиции под руководством нового наставника может рассчитывать «Ростов»?
- Самая главная задача — остаться в Премьер-лиге, а там уже будет видно. Громких задач сейчас ставить нельзя. Они наверняка прекрасно понимают ситуацию. Карпин — не волшебник, в одну минуту все не поменяет. В ситуации, когда команда ведет борьбу за выживание в сильнейшем дивизионе, и Моуриньо, и Гвардиола ничего сразу не сделают. А вот на следующий сезон, наверное, можно ставить более высокие цели. Это нормально.
- Тренер Дмитрий Кириченко, поработавший в «Ростове» несколько лет, должен покинуть клуб. Это потеря для «Ростова»?
- Тут сложно ответить на вопрос, потому что мы не знаем, что на самом деле происходит. Уходит Кириченко? Это его решение. Думаю, неспроста уходит. Кого-то что-то, возможно, не устраивает. Может быть, Карпин приходит со своими помощниками...
- Посмотрим. Перспективы у команды под руководством Карпина, конечно же, есть. Интересно посмотреть, как Валера будет работать с «Ростовом», - говорит Канчельскис. - Но у клуба, насколько известно, в последнее время было немало проблем, в том числе финансовых. Надеюсь, что проблем таких у них больше не будет, что все будет стабильно.
- У Карпина был определенный перерыв в тренерской работе. Отсутствие практики — негативный момент?
- Нет. Порой перерыв даже на пользу идет. Есть больше времени для анализа работы. Осознаешь многое. К тому же, Карпин работал в командах разного уровня, опыта он набрался, понял что к чему. Главное сейчас, чтобы игроки были, чтобы была стабильность финансовая. Потому что если постоянно лихорадит, трудно ждать результата. Тем не менее есть к чему стремиться: при Курбане Бердыеве команда добралась до второго места и Лиги чемпионов. И надо стремиться к тому, чтобы добиться такого же результата.
- На какие позиции под руководством нового наставника может рассчитывать «Ростов»?
- Самая главная задача — остаться в Премьер-лиге, а там уже будет видно. Громких задач сейчас ставить нельзя. Они наверняка прекрасно понимают ситуацию. Карпин — не волшебник, в одну минуту все не поменяет. В ситуации, когда команда ведет борьбу за выживание в сильнейшем дивизионе, и Моуриньо, и Гвардиола ничего сразу не сделают. А вот на следующий сезон, наверное, можно ставить более высокие цели. Это нормально.
- Тренер Дмитрий Кириченко, поработавший в «Ростове» несколько лет, должен покинуть клуб. Это потеря для «Ростова»?
- Тут сложно ответить на вопрос, потому что мы не знаем, что на самом деле происходит. Уходит Кириченко? Это его решение. Думаю, неспроста уходит. Кого-то что-то, возможно, не устраивает. Может быть, Карпин приходит со своими помощниками...
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