Симоне Индзаги: как только нам удалось забить, все увидели великий "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над Кротоне" (4:0) в 18-м туре чемпионата Италии."Кротоне" мало чего позволял нам в первом тайме. Нам надо было воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Как только нам удалось забить, все увидели великий "Лацио". Впервые у меня были в распоряжении все нападающие. Я счастлив, что имел выбор", - цитирует Индзаги Football Italia.