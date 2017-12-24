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Симоне Индзаги: как только нам удалось забить, все увидели великий "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над Кротоне" (4:0) в 18-м туре чемпионата Италии.

"Кротоне" мало чего позволял нам в первом тайме. Нам надо было воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Как только нам удалось забить, все увидели великий "Лацио". Впервые у меня были в распоряжении все нападающие. Я счастлив, что имел выбор", - цитирует Индзаги Football Italia.
Теги: Индзаги Лацио Кротоне
Сегодня, 00:21
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