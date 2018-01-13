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Спартаковские бразильцы: Джикия - наш друг, наш брат! (видео)

"Спартак" опубликовал видео, на котором футболисты Георгий Джикия, Луиз Адриано, Фернандо и Педро Роша в дружеской атмосфере рассказали о гармонии в команде.

"У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья и одна большая семья", – сказал Джикия.

"Это мой друг, мой брат. Это легенда "Спартака", я люблю тебя, мой друг", - сказал Адриано.

"Таджик, брат мой. В "Спартаке" нет расизма", – сказал Фернандо.

Теги: Адриано Фернандо Роша Джикия Спартак
Сегодня, 21:02
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№16 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
объясню популярно,кто не понял : подобные вещи,особенно,в свете последних событий,не добавляют очков ни Спартаку,ни самой России-многие только этого и ждут... Поэтому и надо быть профессионалом,чтоб не оправдываться потом ! Но можно конечно и с высоко поднятой головой,пойти пешком назло кондуктору...
Регистрация: 14.02.2007
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:58) #
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online

. Кота звали ? Он снял с плеча пулемет, плетку . Пробковый шлем(подарок из Африки)?. Нет? Жаль.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
)))) Ага... Либо грамотно придуманая шутка или реально Фернандо парень с хорошим глубоким юмором)))
Ну не просто так ведь он Джикию назвал Таджиком)))
Уж не думает же он что Джикия таджик)))
Просто шутка вроде того кто за кем подчищает)))
Ну или мне так показалась)))


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Публичные люди должны немножко думать,что говорят,профессионалом нужно быть во всём!

Не горячись . " За уши " можно притянуть что хочешь . Фразу в столовой - " чёрный кофе хочу " , " а что , белого хлеба нет ? " , мне нравится творчество Малевича и его " Чёрный квадрат " , а почему не играем чёрными мячами ? Было бы желание . А встречное заявление - мы все очень любим шоколад ? Тьфу , абсурд ." Кто везёт - на том и возят ..."


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 22:28) #
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фу ***, тошное видео, Джикия теперь и Адриано хочет, Промес видимо отказал
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:11) #
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Не могу понять к чему все эти оправдания? Это внутрикомандное общение, как хотят..., пусть хоть на голове стоят, самое главное чтобы здоровый микроклимат был в команде, не было ненависти и был результат.Я думаю футболисты сами разберутся, без "этой" никому не нужной европейской "псевдо-толерантностью". Лучше бы детей в Африке накормили бы, а то нашли за кого переживать ЛИЦЕМЕРЫ.
Регистрация: 25.07.2016
№10 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Надо всем футболистам,негроидной расы,которые играют в РФПЛ,сделать совместное заявление,что в России нет расизма! Пипец какой-то! На Западе сами веками унижали негров,а сейчас стали их "адвокатами"! Тьфу на вас ,бл...ь!
Регистрация: 9.09.2013
№9 Написал: redalarm Омск (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Публичные люди должны немножко думать,что говорят,профессионалом нужно быть во всём!

Да схренали? Ну чего плохого и страшного сказал он? Где расизм-то? Он же не сказал "грязные ниггеры мешают мне играть в футбол". Есть старый анекдот на эту тему.
Летит самолет со всеми расами. Заходит стюардесса и объявляет: "У нас на борту неполадки. Либо мы сбросим несколько пассажиров, либо разобьется весь самолет. Принято решение сбрасывать расы по алфавиту. Африканцы!" Все в салоне молчат. "Афроамериканцы!" Опять все молчат. И только маленький чернокожий мальчик говорит "Мама, мама, нас же уже два раза назвали!". Мама ответила "Заткнись, сынок, мы ниггеры, сразу после мексиканцев!"
Регистрация: 26.03.2010
№8 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сами себе придумали проблему, сами ее героически решают, сейчас Глушаков выступит скажет что все они братья и т.д и т.п.
Регистрация: 22.08.2007
№7 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 21:40) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понравился коммент юзера old worker в Дейли мейл по этой теме.Привожу дословно-you are already fucking with your tolerance in the brains. Then do not cry, when the аrabs and Indians fuck in the doorways of your wives, sisters and daughters
Брависсимо !!!!!!!!!!!!
Регистрация: 9.01.2018
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:37) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Ща за таджика что-нибудь из Англии прилетит.
Вообще, может хватит хернёй заниматься? Больше делать нечего, как ***ым англичанам отвечать?

Если не будут отвечать, англичане сочтут себя правыми, соответственно начнут педалировать эту тему дальше.

А я, кстати, говорил, что Ландскрону нужно запретить как можно скорее с "Виражом" на пару, иначе маховик на почве расизма раскрутится перед ЧМ, меня заминусовали, ожидаемо. Ну а теперь сами видите.
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • -4
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Цитата: Сибирячок
Ща за таджика что-нибудь из Англии прилетит.

Ну это уже сборная Бразилии отвечать будет. А вообще, все спартачи - друзья-расисты.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Публичные люди должны немножко думать,что говорят,профессионалом нужно быть во всём!
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: spartakvovan1983 Рязанская область, г. Касимов (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы парни!!! Джикия думай теперь чего в сетях публикуешь!)))

Джикия оказывается таджик! ))) Вот поэтому он и отказался за национальную сборную Грузии выступать, а таджикистан не пригласил!)
Регистрация: 11.07.2014
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»

"Таджик, брат мой. В "Спартаке" нет расизма", – сказал Фернандо.
stuck_out_tongue_closed_eyes А при чем здесь таджики.Джикия вроде бы менгрел?
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Ща за таджика что-нибудь из Англии прилетит.
Вообще, может хватит хернёй заниматься? Больше делать нечего, как ***ым англичанам отвечать?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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