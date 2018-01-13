Спартаковские бразильцы: Джикия - наш друг, наш брат! (видео)

Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

"Спартак" опубликовал видео, на котором футболисты Георгий Джикия, Луиз Адриано, Фернандо и Педро Роша в дружеской атмосфере рассказали о гармонии в команде."У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья и одна большая семья", – сказал Джикия."Это мой друг, мой брат. Это легенда "Спартака", я люблю тебя, мой друг", - сказал Адриано."Таджик, брат мой. В "Спартаке" нет расизма", – сказал Фернандо.