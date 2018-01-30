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Себастьян Дриусси впервые станет отцом

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сообщил, что вместе со своей девушкой ждет ребенка.

"Сегодня я могу назвать себя самым счастливым человеком на земле, потому что я впервые стану отцом. Я люблю тебя, родная! Спасибо за все, что делаешь для нас", - написал Дриусси.

Теги: Дриусси Зенит
Вчера, 23:11
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