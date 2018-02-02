Welcome, Gaboelov! Вратарь сборной России пропустил 10 мячей в 4 матчах, но так ли он плох?

Удивительный отъезд 34-летнего Владимира Габулова в Бельгию был воспринят положительно – многие порадовались, что даже в таком возрасте голкипер сборной России не потерял интерес к чему-то новому и предпочёл сытости тульских пряников возможность сыграть в Лиге чемпионов. Правда, статистика Габулова в первых матчах за «Брюгге» удручает.разбирается, реально ли всё так плохо, как в цифрах.Для дебюта Габулову досталось нелёгкое испытание: как-никак, «Антверпен» сейчас идёт в таблице 5-м. И явного лидера чемпионата хозяева обязаны были обыгрывать, ведь до 89-й минуты они вели со счётом 2:0! Взглянем, как же «Антверпен» добыл это преимущество.На 26-й минуте в штрафную Габулова, фамилию которого в Бельгии уже научились писать правильно, направляется подача с углового. Мяч уходящий от ворот, летит далековато от линии вратарской, поэтому можно понять, почему голкипер не ринулся на выход. Боргес выигрывает воздух, попадает в защитника «Брюгге», но на добивании снова оказывается самым расторопным и чётким ударом низом расстреливает Габулова с близкого расстояния. Вины Владимира тут выколи глаз не вижу.На 44-й минуте ван Дамме подаёт уже с игры. Выход для Габулова вновь проблематичен: мяч летит на ближнюю штангу, где вроде бы дежурят 2 защитника. Но Овусу выпрыгивает между ними и отправляет мяч угол точнейшим ударом, среагировать на который не было никакой возможности.Также Габулов отметился одним хорошим выходом, дважды отражал удары в створ, с которыми и обязан был справляться, и без ошибок раздавал короткие передачи согласно установке тренера.– Владимир был хорош. Ему не стоит винить себя в двух пропущенных голах. Он был полностью в игре, а это всегда важно для вратаря, – сказал Иван Леко.И снова 2 пропущенных мяча – на этот раз в первом домашнем матче с одним из аутсайдеров чемпионата. «Остенде» сейчас идёт 3-м с конца, а от «Брюгге» дважды пропустил уже к 8-й минуте встречи. Сократить разрыв Гано смог на 48-й минуте.Это стало возможным вследствие высокого (и не чистого) прессинга «Остенде». После отбора у чужой штрафной последовала подача в неё. Габулов никак не мог выйти и вынужден был наблюдать, как на 11-метровой отметке один из его защитников проигрывает борьбу Гано. Удар у соперника точным, но не самым сильным. Можно сказать, что Габулов не выручил. Но это максимум.К 90-й минуте, на которой «Остенде» отличился во 2-й раз, «Брюгге» вёл 3:1, поэтому фатального значения пропущенный мяч не имел. На видео, которое содержит в себе все действия Габулова в этом матче, включая жёлтую карточку за затяжку времени, гол Акпала начинается с 4.16. Я уже поставил начало воспроизведения с этого момента, но если вы посмотрите видео полностью, то зацените ошибку Габулова, приведшую к незасчитанному из-за офсайда голу (Владимир не сумел зафиксировать мяч), хороший перехват потенциально голевого прострела, 3 предотвративших гол выхода из ворот и 2 классных сэйва.2-й пропущенный же чуть подпортил картину: первая пара игроков, боровшихся за мяч и не добравшихся до него, заставила Габулова оказаться в полупозиции – он должен был стоять в воротах на случай удара, потому не успел на перехват, когда удара не случилось.Несмотря на 2 пропущенных мяча, Габулов стал скорее одним из героев встречи, чем её антигероем.В первых трёх матчах Габулова «Брюгге» сыграл со всеми возможными исходами. Если с «Антверпеном» команде удалось чудом спастись, то идущий 4-м «Гент» такой возможности не дал.На 65-й минуте «Брюгге» снова пропустил с углового. Выйти на уходящую подачу в район 11-метровой отметки нет никакой возможности. Обычно удары головой с такого расстояния получаются берущимися, но, похоже, не в этот раз. Андрияшевич отправил мяч прямо под штангу. Де Хеа, наверное, мог выручить «Брюгге», но не Габулов.Ну а на 79-й минуте Калу поставил точку, но не с «точки». Пенальти от Гиго Владимир потащил, а на добивании защитники Калу прошляпили. Обвинять Габулова здесь совсем странно – не туда отбил пенальти? Заметных ошибок или сэйвов в этом матче он не совершал, хотя вмешиваться в игру приходилось регулярно.Частенько в кубковых матчах тренеры ротируют вратарскую позицию, тем более что в «Брюгге» до прихода Габулова не было чёткого «первого номера». Однако Иван Леко решил иначе и поставил защищать ворота от нападок 10-й команды чемпионата российского вратаря.Увы, сделать это не получилось – Габулов пропустил 4 мяча с 5-ти ударов в створ. Не буду разбивать их на отдельные видео, посмотрим все сразу.В первом случае Габулов не идёт на перехват, потому что это делает его защитник. Зря: возможно, Владимир ещё не научился управлять новыми партнёрами и кричать «Я!» на местных наречиях, но надежнее сыграть на перехвате было бы ему. Защитник промахнулся, а Эмонд мимо пустого угла – нет.На 25-й минуте Эмонд снова расстреливает без шансов. И тут претензии по невыходу уже не предъявишь. На 54-й минуте Владимиру не повезло: он среагировал на дальний выстрел, перевёл его в перекладину, но подняться после прыжка не успел. Отскоки, как вы уже поняли, в «Брюгге» достаются в основном соперникам. В эпизоде с 4-м голом может показать, что Габулов снова ошибочно не вышел на перехват, но один из повторов даёт понять, что это было вряд ли возможно. В итоге – уже привычный расстрел пустого угла.Гол Митровича на 83-й минуте подарил «Брюгге» малюсенькую надежду перед ответной встречей. Для этого Габулов обязан будет сыграть «сухой» матч, если сохранить пост основного вратаря. Но, как мы видим, убирать его, по большому счёту, не за что. Владимир действительно много пропускает, у него не отлажено взаимодействие с защитниками, но действия обороны, не зависящие от Габулова, не выдерживают никакой критики. По сути, за 4 матча Владимир совершил лишь одну грубую ошибку, которая не привела к изменению счёта.Другое дело, что ему не везёт. Со всем – отскоками, передачами и ударами соперников, «косяками» партнёров. Если Леко решит сменить вратаря даже на фарт, никто сильно не удивится. И всё-таки если у тренера было изначальное доверие к Габулову, то Владимир не сделал ничего такого, чтобы успеть его растерять. А вот если «Брюгге» продолжит играть в защите подобным образом, то потерять 11-очковый перевес в чемпионате вполне реально.