Дмитрий Назаров сочинил стих про "Локомотив"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный матчу "Локомотива" с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы.Передо мною город Тель-Авив,За мною море, там за морем - Ницца,А в Ницце той сейчас "Локомотив"С французами готовится сразится.Пусть победит, но выложится так,На весь сезон, насытившись голами,Чтоб в очной встрече взял его "Спартак",Как говорится, голыми руками.