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Дмитрий Назаров сочинил стих про "Локомотив"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный матчу "Локомотива" с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы.

Передо мною город Тель-Авив,
За мною море, там за морем - Ницца,
А в Ницце той сейчас "Локомотив"
С французами готовится сразится.
Пусть победит, но выложится так,
На весь сезон, насытившись голами,
Чтоб в очной встрече взял его "Спартак",
Как говорится, голыми руками.
Теги: Назаров Локомотив Спартак Ницца
Сегодня, 00:20
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5
(5)
№5 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 01:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
А в твою голову не приходило?

Ему другое в голову "приходит" joy


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Передо мною город Тель-Авив,
За мною море, там за морем - Ницца,
А в Ницце той сейчас "Локомотив"
С французами готовится сразится.
Пусть победит, но выложится так,
На весь сезон, насытившись голами,
Чтоб в очной встрече взял его "Спартак",
Как говорится, голыми руками.


Глагол в несовершенной форме пишется с "Ь", но Величайший российский поэт видимо этого не знал и не знает до сих пор, не то что там Пушкины всякие с Лермотовыми.

Какой ты умный и грамотный ! А в твою голову не приходило , что это не он с ошибкой написАл , а редактор ?
dmitry_nazarov_officialПередо мною город Тель-Авив,
За мною море, там за морем - Ницца,
А в Ницце той сейчас Локомотив
С французами готовится сразиться.
Пусть победит, но выложится так,
На весь сезон, насытившись голами,
Чтоб в очной встрече взял его Спартак,
Как говорится, голыми руками

Не пытайся казаться умнее , чем ты есть на самом деле .
Хотя , глядя на твою аватарку - о чём это я и кому ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Из уважения к артисту на его "творчество" нормально отреагировали, и он сдуру решил, что и правда является поэтом


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:57) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо, повар, за поддержку.
Для свинарника Локо и ничьей хватит.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:54) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Передо мною город Тель-Авив,
За мною море, там за морем - Ницца,
А в Ницце той сейчас "Локомотив"
С французами готовится сразится.
Пусть победит, но выложится так,
На весь сезон, насытившись голами,
Чтоб в очной встрече взял его "Спартак",
Как говорится, голыми руками.


Глагол в несовершенной форме пишется с "Ь", но Величайший российский поэт видимо этого не знал и не знает до сих пор, не то что там Пушкины всякие с Лермотовыми.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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