Жена Артема Реброва: привет всем диванным критикам, спасибо за "замечательные" комментарии

Екатерина Реброва, жена вратаря "Спартака" Артема Реброва, высказалась относительно критики болельщиков после матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (1:3)."Привет всем диванным критикам. Спасибо за ваши "замечательные" комментарии и сообщения! И хочу порадоваться за моего мужа, он большой молодец, и вместе мы - сила", - написала Реброва в Инстаграме.