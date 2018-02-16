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Жена Артема Реброва: привет всем диванным критикам, спасибо за "замечательные" комментарии

Екатерина Реброва, жена вратаря "Спартака" Артема Реброва, высказалась относительно критики болельщиков после матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (1:3).

"Привет всем диванным критикам. Спасибо за ваши "замечательные" комментарии и сообщения! И хочу порадоваться за моего мужа, он большой молодец, и вместе мы - сила", - написала Реброва в Инстаграме.

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 13:30
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№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не в первый раз за мужика вписывается, Артемка, не стыдно ли?


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот не зря дедушка РЕ назвал свиных бабами, как не позор так за них их бабы начинают высказываться, тьфу противно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот куда ты лезешь Катя?
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Твой муж позор вратарского цеха.Был бы мужиком сам ушел,а не позорился.ФНЛ это потолок.Все три мяча на его совести,практически один игрок перечеркнул труд всей команды,его что за это должны в попу целовать?Если бы такое случилось впервые или парень был молодой еще можно было бы понять,но дядька под сорок который так играет не имеет права выходить на поле.Не люблю Спартак,но вчера в целом играли неплохо и могли победить вполне,если бы не Ребров.Хорошо испанцы в четвертый раз в ворота не попали,а то Ребров мяч в ворота бы перевёл.Играл бы Селихов думаю ситуация была бы в корне иной.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чему радоваться? Что твоему мужу пора заканчивать с футболом.
И он вообще ей рот прикроет?С ее каждым высказыванием,Ребров меня все больше раздражает.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А что ж не уточнила,в каком месте он молодец?Может мы чего-то не знаем?А вот если исходить из того,что он вчера на поле демонстрировал,то его уровень это ПФЛ,и то,если повезет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:31) #
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уж лучше бы молчала...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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