Роберто Мартинес: если бы это была игра в чемпионате, то "Уиган" не победил бы "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер "Уигана" Роберто Мартинес отметил, что команда не смогла бы победить "Манчестер Сити" в премьер-лиге.Вчера "Уиган" выбил "горожан" из Кубка Англии (1:0)."Если бы это была игра в чемпионате, то "Уиган" не победил бы "Манчестер Сити". Но это же Кубок Англии! Без сомнения, лучший кубковый турнир в мировом футболе. Это невероятно. Посмотрите, как счастливы фанаты", - цитирует Мартинеса ВВС.