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Александр Кокорин: знали, что дома с "Селтиком" будет намного легче (видео)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Селтиком" (3:0) в 1/16 финала Лиги Европы.



- Все счастливы, довольны, выиграли 3:0.

- В первом тайме было легче играть?

- В первом тайме мы забили, потом чуть опустились назад. Хотели чуть-чуть отойти назад, чтобы выбегать в контратаки. У нас все получилось. Знали, что дома с "Селтиком" будет намного легче. Все выложились, забили быстрый мяч. Удача на нашей стороне была.

- Взаимодействие с Заболотным лучше становится?

- Да, потихоньку.

- Когда два гола забили, почувствовали расслабленность?

- Если честно, когда первый забили, поняли, что им не так легко здесь будет.

- Перед игрой Манчини говорил что-то мотивирующее?

- Нет, мы сами все понимали. Неудачно сыграли первую игру хотели, реабилитироваться дома. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что "Селтик" чем-то удивил, но физически они были сильнее.

- На кого хотели бы попасть?

- На "Арсенал".

- Что подарили Ивановичу?

- Галстук.

- Смотрите Олимпиаду?

- Там, где мы находимся, особо ничего не показывают.

Rusfootball.info
Теги: Кокорин Зенит Селтик Rвидео
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