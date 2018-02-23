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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: знали, что дома с "Селтиком" будет намного легче (видео)
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Селтиком" (3:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
- Все счастливы, довольны, выиграли 3:0.
- В первом тайме было легче играть?
- В первом тайме мы забили, потом чуть опустились назад. Хотели чуть-чуть отойти назад, чтобы выбегать в контратаки. У нас все получилось. Знали, что дома с "Селтиком" будет намного легче. Все выложились, забили быстрый мяч. Удача на нашей стороне была.
- Взаимодействие с Заболотным лучше становится?
- Да, потихоньку.
- Когда два гола забили, почувствовали расслабленность?
- Если честно, когда первый забили, поняли, что им не так легко здесь будет.
- Перед игрой Манчини говорил что-то мотивирующее?
- Нет, мы сами все понимали. Неудачно сыграли первую игру хотели, реабилитироваться дома. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что "Селтик" чем-то удивил, но физически они были сильнее.
- На кого хотели бы попасть?
- На "Арсенал".
- Что подарили Ивановичу?
- Галстук.
- Смотрите Олимпиаду?
- Там, где мы находимся, особо ничего не показывают.
Rusfootball.info
- Все счастливы, довольны, выиграли 3:0.
- В первом тайме было легче играть?
- В первом тайме мы забили, потом чуть опустились назад. Хотели чуть-чуть отойти назад, чтобы выбегать в контратаки. У нас все получилось. Знали, что дома с "Селтиком" будет намного легче. Все выложились, забили быстрый мяч. Удача на нашей стороне была.
- Взаимодействие с Заболотным лучше становится?
- Да, потихоньку.
- Когда два гола забили, почувствовали расслабленность?
- Если честно, когда первый забили, поняли, что им не так легко здесь будет.
- Перед игрой Манчини говорил что-то мотивирующее?
- Нет, мы сами все понимали. Неудачно сыграли первую игру хотели, реабилитироваться дома. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что "Селтик" чем-то удивил, но физически они были сильнее.
- На кого хотели бы попасть?
- На "Арсенал".
- Что подарили Ивановичу?
- Галстук.
- Смотрите Олимпиаду?
- Там, где мы находимся, особо ничего не показывают.
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