Олег Шатов: это был самый долгий день в моей жизни (видео)

Новичок «Краснодара» Олег Шатов после победы над «Ростовом» (3:1) делился впечатлениями от дебютного матча за «быков», излучая счастье, передаёт корреспондент– Наверное, сегодня был самый долгий день в моей жизни. Много прокручивал в голове, как всё это будет выглядеть. Спасибо партнёрам, что мой дебют выдался удачным, мы победили и показали хороший футбол при заполненном стадионе. Я получил настоящее удовольствие от футбола команды и своего лично. Сегодняшний вечер ничего не может испортить.– Единственное, не хватало игрового тонуса. 2 месяца без официальных матчей не могли пройти бесследно, так что было тяжело физически. Тяжело на сборах подготовиться идеально, чтобы 90 минут безболезненно отбегать. Но мы добились хорошего результата, далее стоит задача побеждать от матча к матчу. Что будет дальше – увидим в конце сезона.– Это южное дерби. Я смотрел последние матчи, все были сложные. Сегодняшний – не исключение. Хорошо, что реализовал моменты. Победили мы заслуженно.– Я счастлив, когда играю. Я футболист, это моя профессия, я должен играть. Когда я не выхожу на поле, меня это злит. Не важно, в «Зените», «Анжи», «Урале». Если я заслуженно играю в старте, я счастлив. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня всё получится. Хотел прийти именно в «Краснодар», моё шестое чувство подсказало, что я могу здесь реанимировать, хоть мне и не нравится это слово, свою карьеру. Я никуда не пропадал, я был тем же Олегом Шатовым. Мне нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, партнёрах. Думаю, у нас всё получится.– Какие-то навыки остались, но я в мини-футбол играл 10 лет назад. Сейчас сложно проводить какие-то параллели. Но вам, профессионалам виднее, оцениваете вы, зрители. Если вам видно это, наверное, так и есть.– Я не могу диктовать правила и условия. Я чувствовал себя комфортно, знал задачи тренерского штаба. Выходил с мыслью, что должен с ними справиться, не обращая внимания на позицию.– Неплохой, мне нравится.– Приятно, что тренер обо мне так отозвался. Буду стараться не подвести его. Если он мне доверяет, буду стараться это оправдать.– У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать.