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Рамзан Кадыров: Владимир Путин может выйти на поле в составе сборной России

Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался насчет видео, на котором президенты России и ФИФА чеканят мяч.

"Наш Президент Владимир Путин всегда в отличной физической форме. Он и в составе сборной России может выйти на поле. А соперникам нашим он и так периодически забивает в девятку", - написал Кадыров в Телеграме.

Теги: Кадыров Путин Сборная России
Сегодня, 15:25
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