Рамзан Кадыров: Владимир Путин может выйти на поле в составе сборной России

Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался насчет видео, на котором президенты России и ФИФА чеканят мяч."Наш Президент Владимир Путин всегда в отличной физической форме. Он и в составе сборной России может выйти на поле. А соперникам нашим он и так периодически забивает в девятку", - написал Кадыров в Телеграме.