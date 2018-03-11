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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: о чём говорить, если на поле была только одна команда?
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "СКА-Хабаровска" (1:0) в 22-м туре Премьер-Лиги.
- О чём говорить, если на поле была только одна команда? - начал Рейнгольд. - Я давно не видел, чтобы второй коллектив так играл в антифутбол! Почти всем составом гости встали в своей штрафной, но надо же как-то пытаться в футбол сыграть, есть же ваши болельщики. Я этого не понимаю.
Да, у "Спартака" многое не получалось, но в таких случаях нужно чаще брать игру на себя, врываться в штрафную. Хозяева же действовали однообразно: дальние удары и навесы. Портили нервы себе и болельщикам. Что-то пытался сделать Промес, но сегодня стало очевидно, что голландец не в лучшей форме. А так, команда вытянула очень тяжёлую игру, молодцы!
Закон футбола таков, что командам, обороняющимся всем составом нужно сразу же забивать, на первых минутах их вскрывать. Если бы это случилось, "Спартак" бы в итоге забил ещё пять-шесть. "СКА-Хабаровск" вообще никакой! И играть в футбол так нельзя! Но в связи с тем, что "Спартак" упёрся в гостевой "автобус", хабаровчане почувствовали уверенность в себе. Я давно так не переживал, и мне было очень обидно, но не из-за очки, а просто потому, что так сильно не везло москвичам. Хотя, опять же, многое делали неправильно, нужно было играть более креативно. Но награда всё равно пришла, Фернандо забил такой классный мяч, так классно положил со штрафного... Просто сумасшедший! Я давно таких красивых мячей не видел, честно говоря! С ума сойти!
Чемпионская гонка продолжается! ЦСКА обыграл "Ахмат" и продолжает погоню. Всё будет зависеть от игры "Локомотива" с "Уралом", и если в Екатеринбурге гости оступятся - гонка будет сумасшедшей, положение обострится, и тогда "Спартак" станет ближе к возможности занять первое место.
Хотел бы также сказать, что "Зенит" просто безобразно сыграл с "Ростовом". А ещё я слышал, что Манчини ещё на кого-то ругается, жалуется на селекцию! Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот... В связи с этими разговорами команда играет под давлением, боится ошибиться. Сплошь примитивный футбол, так никто не играет сегодня!
Взгляните на то, как на все 100% реализует имеющиеся ресурсы ЦСКА. Гончаренко - молодец! И теперь "армейцы" вместе со "Спартаком" преследуют "Локомотив". Интрига пока есть, эмоции есть, а из этого и состоит футбол. К сожалению, более спокойной победы спартаковцам добиться не удалось сегодня, но эти три очка добыты заслуженно!
- О чём говорить, если на поле была только одна команда? - начал Рейнгольд. - Я давно не видел, чтобы второй коллектив так играл в антифутбол! Почти всем составом гости встали в своей штрафной, но надо же как-то пытаться в футбол сыграть, есть же ваши болельщики. Я этого не понимаю.
Да, у "Спартака" многое не получалось, но в таких случаях нужно чаще брать игру на себя, врываться в штрафную. Хозяева же действовали однообразно: дальние удары и навесы. Портили нервы себе и болельщикам. Что-то пытался сделать Промес, но сегодня стало очевидно, что голландец не в лучшей форме. А так, команда вытянула очень тяжёлую игру, молодцы!
Закон футбола таков, что командам, обороняющимся всем составом нужно сразу же забивать, на первых минутах их вскрывать. Если бы это случилось, "Спартак" бы в итоге забил ещё пять-шесть. "СКА-Хабаровск" вообще никакой! И играть в футбол так нельзя! Но в связи с тем, что "Спартак" упёрся в гостевой "автобус", хабаровчане почувствовали уверенность в себе. Я давно так не переживал, и мне было очень обидно, но не из-за очки, а просто потому, что так сильно не везло москвичам. Хотя, опять же, многое делали неправильно, нужно было играть более креативно. Но награда всё равно пришла, Фернандо забил такой классный мяч, так классно положил со штрафного... Просто сумасшедший! Я давно таких красивых мячей не видел, честно говоря! С ума сойти!
Чемпионская гонка продолжается! ЦСКА обыграл "Ахмат" и продолжает погоню. Всё будет зависеть от игры "Локомотива" с "Уралом", и если в Екатеринбурге гости оступятся - гонка будет сумасшедшей, положение обострится, и тогда "Спартак" станет ближе к возможности занять первое место.
Хотел бы также сказать, что "Зенит" просто безобразно сыграл с "Ростовом". А ещё я слышал, что Манчини ещё на кого-то ругается, жалуется на селекцию! Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот... В связи с этими разговорами команда играет под давлением, боится ошибиться. Сплошь примитивный футбол, так никто не играет сегодня!
Взгляните на то, как на все 100% реализует имеющиеся ресурсы ЦСКА. Гончаренко - молодец! И теперь "армейцы" вместе со "Спартаком" преследуют "Локомотив". Интрига пока есть, эмоции есть, а из этого и состоит футбол. К сожалению, более спокойной победы спартаковцам добиться не удалось сегодня, но эти три очка добыты заслуженно!
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