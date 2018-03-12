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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сенников: "Зенит" потерял конструктив в игре, в матче с "Ростовом" действовал примитивно
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу расстановки сил в первой пятерке турнирной таблицы РФПЛ, не исключил, что тяжелый выезд в Мадрид и длительные перелеты могут сказаться на физическом состоянии игроков «Локомотива» во встрече с «Уралом», а также попытался объяснить неудачи «Зенита».
- Понятно, что команды, занимающие места со второго по пятое, постараются как можно больше очков набрать и попасть в зону Лиги чемпионов. Не всем, конечно, на данный момент это удается: тот же «Краснодар» сыграл с «Динамо» вничью, и «Зенит» во встрече с «Ростовом» потерял очки. ЦСКА и «Спартак» смогли выиграть свои последние матчи и немножко приблизились к «Локомотиву». «Локо» остается только продолжить свое поступательное движение вверх от тура к туру, - отметил Сенников. - Конечно, матч с «Уралом» предстоит непростой. Потому что команда у соперника серьезная, играет в симпатичный футбол. У них опытный наставник Александр Федорович Тарханов, который знает все тонкости игры Юрия Павловича Семина - много лет они уже соперничают на футбольном поле. Надо учитывать, что у «Локомотива» был тяжелый выезд в Мадрид: он играл с таким серьезным соперником, как «Атлетико», у «Локо» в последние дни были сложные перелеты, было отдано много сил — поэтому все это может в какой-то степени сказаться на физическом состоянии игроков. Ну и, наверное, где-то состояние газона...
- Ожидали, что аутсайдер чемпионата «СКА-Хабаровск» сумеет оказать такое серьезное сопротивление «Спартаку»?
- Конечно, это было неожиданно — думал, что «Спартак» достаточно уверенно выиграет. Просто мяч здесь, как и в игре спартаковцев с хабаровчанами в первом круге, не шел в ворота. В Хабаровске красно-белые не смогли выиграть, нанеся более 20-и ударов по воротам, а на этот раз около 30-и ударов было нанесено, и какое-то чудо спасало СКА. Наверное, знают какие-то секреты игры против красно-белых. Но в концовке все-таки «Спартак» умудрился забить красивый гол со штрафного. Наверное, по такой игре это справедливый результат. С учетом того, что «Спартак» должен был бы выиграть и в первом матче с этим соперником, было бы обидно терять эти очки.
- А вот после матча «Ахмат» - ЦСКА (0:3) многим показалось, что грозненцы не заслуживали такого крупного поражения. Был ведь и момент, когда мяч будто бы пересек линию ворот Игоря Акинфеева...
- Да, там спорный вопрос. На медленном повторе показалось, что мяч вроде и не пересек, то есть мяч должен полностью пересечь линию, а часть мяча вроде как цеплялась за линию — поэтому сложно здесь говорить... Но да, «Ахмат» мог выравнять положение. Конечно, счет не отражает ход матча. Но учитывая, что у армейцев опытная команда, которая на протяжении долгих лет борется за призовые места, наверное, этот их опыт как раз и сказался на результате: забили второй, третий — все, игра закончилась.
- Что происходит с «Зенитом»? Две ничьи в чемпионате и поражение в Лиге Европы — вот итог выступления команды за последние восемь дней.
- Видимо, у них какой-то физический спад. Наверное, команда целенаправленно готовилась к матчам Лиги Европы, плюс переезды — возможно это сказалось... «Зенит» в чемпионате не пропускает, играет «на ноль», но забить тоже не может. Потеряла команда конструктив в игре, мало создает моментов. В матче с «Ростовом» очень примитивно сыграли: были одни сплошные навесы, почти не старались через пас взломать оборону соперника. «Ростов» выглядел намного симпатичнее.
- Понятно, что команды, занимающие места со второго по пятое, постараются как можно больше очков набрать и попасть в зону Лиги чемпионов. Не всем, конечно, на данный момент это удается: тот же «Краснодар» сыграл с «Динамо» вничью, и «Зенит» во встрече с «Ростовом» потерял очки. ЦСКА и «Спартак» смогли выиграть свои последние матчи и немножко приблизились к «Локомотиву». «Локо» остается только продолжить свое поступательное движение вверх от тура к туру, - отметил Сенников. - Конечно, матч с «Уралом» предстоит непростой. Потому что команда у соперника серьезная, играет в симпатичный футбол. У них опытный наставник Александр Федорович Тарханов, который знает все тонкости игры Юрия Павловича Семина - много лет они уже соперничают на футбольном поле. Надо учитывать, что у «Локомотива» был тяжелый выезд в Мадрид: он играл с таким серьезным соперником, как «Атлетико», у «Локо» в последние дни были сложные перелеты, было отдано много сил — поэтому все это может в какой-то степени сказаться на физическом состоянии игроков. Ну и, наверное, где-то состояние газона...
- Ожидали, что аутсайдер чемпионата «СКА-Хабаровск» сумеет оказать такое серьезное сопротивление «Спартаку»?
- Конечно, это было неожиданно — думал, что «Спартак» достаточно уверенно выиграет. Просто мяч здесь, как и в игре спартаковцев с хабаровчанами в первом круге, не шел в ворота. В Хабаровске красно-белые не смогли выиграть, нанеся более 20-и ударов по воротам, а на этот раз около 30-и ударов было нанесено, и какое-то чудо спасало СКА. Наверное, знают какие-то секреты игры против красно-белых. Но в концовке все-таки «Спартак» умудрился забить красивый гол со штрафного. Наверное, по такой игре это справедливый результат. С учетом того, что «Спартак» должен был бы выиграть и в первом матче с этим соперником, было бы обидно терять эти очки.
- А вот после матча «Ахмат» - ЦСКА (0:3) многим показалось, что грозненцы не заслуживали такого крупного поражения. Был ведь и момент, когда мяч будто бы пересек линию ворот Игоря Акинфеева...
- Да, там спорный вопрос. На медленном повторе показалось, что мяч вроде и не пересек, то есть мяч должен полностью пересечь линию, а часть мяча вроде как цеплялась за линию — поэтому сложно здесь говорить... Но да, «Ахмат» мог выравнять положение. Конечно, счет не отражает ход матча. Но учитывая, что у армейцев опытная команда, которая на протяжении долгих лет борется за призовые места, наверное, этот их опыт как раз и сказался на результате: забили второй, третий — все, игра закончилась.
- Что происходит с «Зенитом»? Две ничьи в чемпионате и поражение в Лиге Европы — вот итог выступления команды за последние восемь дней.
- Видимо, у них какой-то физический спад. Наверное, команда целенаправленно готовилась к матчам Лиги Европы, плюс переезды — возможно это сказалось... «Зенит» в чемпионате не пропускает, играет «на ноль», но забить тоже не может. Потеряла команда конструктив в игре, мало создает моментов. В матче с «Ростовом» очень примитивно сыграли: были одни сплошные навесы, почти не старались через пас взломать оборону соперника. «Ростов» выглядел намного симпатичнее.
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