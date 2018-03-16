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Руслан Камболов: может, не просто так писали об интересе со стороны "Спартака"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов прокомментировал информацию в СМИ о возможном трансфере в "Спартак".

"Я тоже читал эти новости. Почва под этими разговорами, может, была, но я все узнавал из газет, как и вы. Клуб не сообщал об этом, но слухи доходили, что "Спартак" мною интересуется.

Напрямую я ни с кем не общался, хотя писали об этом несколько раз. Может, не просто так", – цитирует Камболова "Р-Спорт".
Теги: Камболов Спартак
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