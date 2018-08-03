Анонс 4-го тура ФНЛ

представляет анонс самых интересных встреч четвертого тура ФНЛ.В последние недели болельщики активно следят за судьбой махачкалинского «Анжи», который с миру по нитке собирает деньги на выездные матчи. Поговаривают о том, что клуб снимется с РПЛ уже в скором времени. В ФНЛ главным претендентом на такой подвиг был «Факел» со своими огромными долгами, однако его пока опережает «Армавир». Вроде бы финансово стабильный клуб, но тут иная мотивация. В первом туре южане проиграли разгромно СКА. В составе хабаровчан на поле играл Ираклий Квеквескири, имевший дисквалификацию в предыдущей команде. Руководство «Армавира» подало протест, рассчитывая на техническое поражение, но КДК в нем отказало. Сегодня появилась весть о том, что клуб планирует сняться с турнира из-за подобного решения. Поэтому в субботу может состояться прощальный матч команды в ФНЛ.В четвертом туре состоится крылатое, во всех смыслах этого слова, противостояние «Балтики» и «Луча». Калининградцы отправятся в самый дальний выезд лиги во Владивосток. Гости сейчас переживают не лучшие времена: самый сильный состав лиги – ноль очков, три забитых мяча и девять пропущенных. Такой старт напоминает прошлогодний «Оренбург». Там команда провалила начало, быстро сплавила тренера, назначили нового и пошло-поехало. В Калининграде есть проблемы с финансами, но их особо не выносят на публику. Вполне возможно, что это как-то сказывается на игре. А вот хозяева в долгах уже много лет и им не привыкать, но сейчас с результатами дела обстоят получше. Дальневосточники победили «Зенит-2» и могут отправить в нокаут Валерия Непомнящего.Начало сезона ФНЛ всегда дарит неожиданного лидера. В прошлом году таковыми были питерское «Динамо» и «Химки». Для последних это закончилось затяжной безвыигрышной серией, а вот питерцы сумели остаться около зоны стыков. В случае Томска неожиданности не очень много. Клуб играет с не самыми сильными оппонентами, но при этом выжимает из этих встреч максимум. У команды на ходу Илья Кухарчук, а в обороне полный порядок. Крепкий «Ротор» мало, что смог предпринять против защитников «Томи». В субботу лидер имеет прекрасную возможность укрепить преимущество. Питерский дубль пока выглядит явным аутсайдером лиги. Оклематься поможет только подкрепление из основы.«Чертаново» очень мощно ворвался в первый дивизион. Молодые воспитанники еще не знают о существовании поражений и имеют всего лишь одну потерю очков с «Ротором». Выделяется эта команда и волей к победе. Во всех трех играх приходилось отыгрываться – и это всегда неизменно получалось. Субботний матч станет отличной проверкой для юношей. В Нижнем Новгороде на большой арене с многочисленной аудиторией можно будет и потеряться. Тем не менее зрителям стоит уже начать обращать внимание на этот коллектив. Например, под впечатлением от них и Краснодара-2 уже находится Александр Григорян.«Ротор» и «Сочи» перед началом турнира записывали в фавориты. Прежде всего из-за наличия арен Чемпионата Мира. От «Ротора» подвигов трудно ожидать, практически весь коллектив состоит из футболистов «Кубани», которые в последние сезоны не претендовали на высокие позиции, а вот от «Сочи» стоит ожидать борьбы за высокие позиции. Пока команда Точилина проиграла только на старте «Спартаку-2», а сейчас две победы кряду и сложный выезд в Волгоград.