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Евгений Бушманов: костяк молодежной сборной России сформирован

Главный тренер молодежной сборной России по футболу прокомментировал окончательный состав команды на матчи против Египта и Сербии:

- Отборочный турнир к чемпионату Европы-2019 U-21 выходит на финишную прямую. Осенью нам предстоит провести три матча в своей группе. Молодежная сборная России ведет борьбу за выход в финальную часть соревнований, имеет хорошие шансы решить эту задачу и летом следующего года поехать на ЧЕ-2019 в Сан-Марино. В ближайшее международное окно у нас один официальный матч - домашний поединок с Сербией, который пройдет 11 сентября в Нижнем Новгороде. Это во всех отношениях очень важный матч для нас. Уверен, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть эту встречу. В рамках подготовки к игре с Сербией мы проведем 7 сентября контрольный матч со сборной Египта U-20 на стадионе "Родина" в Химках. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в двух предстоящих поединках. Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией, - приводит слова главного тренера официальный сайт РФС.

Назван окончательный состав молодежной сборной России
Теги: молодежная сборная России Максименко Бушманов Чалов Чернов
Сегодня, 15:22
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:11) #
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Пока к Молодежной Сборной не будет аналогичного внимания, такого, как к главной Сборной России, как к матчам Премьер-лиги - толку не будет!
Нужно на матчи Молодежной сборной России привлекать максимальное число болельщиков, нужно официальные матчи Молодежной сборной России транслировать по Матч-ТВ, нужно больше писать о ней, готовиться к ее официальным матчам всем СМИ...
Молодежная сборная России - это, практически 2-я Сборная России, это возможность через нее проходить на Олимпийские игры!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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