Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:21
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (12)
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (12)
13:20
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет" (3)
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет" (3)
11:39
Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели (1)
Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели (1)
10:31
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
10:18
ЦСКА исполнилось 107 лет (46)
ЦСКА исполнилось 107 лет (46)
09:49
ЦСКА близок к покупке нападающего (23)
ЦСКА близок к покупке нападающего (23)
09:27
Роналду похвастался растяжкой (1)
Роналду похвастался растяжкой (1)
01:07
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Евгений Бушманов: костяк молодежной сборной России сформирован
Главный тренер молодежной сборной России по футболу прокомментировал окончательный состав команды на матчи против Египта и Сербии:
- Отборочный турнир к чемпионату Европы-2019 U-21 выходит на финишную прямую. Осенью нам предстоит провести три матча в своей группе. Молодежная сборная России ведет борьбу за выход в финальную часть соревнований, имеет хорошие шансы решить эту задачу и летом следующего года поехать на ЧЕ-2019 в Сан-Марино. В ближайшее международное окно у нас один официальный матч - домашний поединок с Сербией, который пройдет 11 сентября в Нижнем Новгороде. Это во всех отношениях очень важный матч для нас. Уверен, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть эту встречу. В рамках подготовки к игре с Сербией мы проведем 7 сентября контрольный матч со сборной Египта U-20 на стадионе "Родина" в Химках. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в двух предстоящих поединках. Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией, - приводит слова главного тренера официальный сайт РФС.
Назван окончательный состав молодежной сборной России
- Отборочный турнир к чемпионату Европы-2019 U-21 выходит на финишную прямую. Осенью нам предстоит провести три матча в своей группе. Молодежная сборная России ведет борьбу за выход в финальную часть соревнований, имеет хорошие шансы решить эту задачу и летом следующего года поехать на ЧЕ-2019 в Сан-Марино. В ближайшее международное окно у нас один официальный матч - домашний поединок с Сербией, который пройдет 11 сентября в Нижнем Новгороде. Это во всех отношениях очень важный матч для нас. Уверен, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть эту встречу. В рамках подготовки к игре с Сербией мы проведем 7 сентября контрольный матч со сборной Египта U-20 на стадионе "Родина" в Химках. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в двух предстоящих поединках. Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией, - приводит слова главного тренера официальный сайт РФС.
Назван окончательный состав молодежной сборной России
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.