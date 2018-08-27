Александр Максименко

Николай Рассказов

Никита Чернов

Федор Чалов

Сегодня был назван окончательный состав молодежной сборной России на матчи с Египтом и Сербией.("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Матвей Сафонов ("Краснодар");- Илья Гапонов, Александр Лихачев,(все - "Спартак" Москва), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва),(ЦСКА Москва);Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев ("Краснодар"), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Иван Обляков ("Уфа"), Владислав Пантелеев ("Спартак" Москва), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара),(ЦСКА Москва).Матч россиян против сборной Египта пройдет в подмосковных Химках на стадионе "Родина" 7 сентября, а против сербов команда Евгения Бушманова сыграет 11 сентября в Нижнем Новгороде.