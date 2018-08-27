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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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14:21
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (9)
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (9)
13:20
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет"
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет"
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Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели (1)
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Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
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Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Назван окончательный состав молодежной сборной России
Сегодня был назван окончательный состав молодежной сборной России на матчи с Египтом и Сербией.
Вратари: - Александр Максименко ("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: - Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все - "Спартак" Москва), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Никита Чернов (ЦСКА Москва);
Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев ("Краснодар"), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Иван Обляков ("Уфа"), Владислав Пантелеев ("Спартак" Москва), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");
Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Матч россиян против сборной Египта пройдет в подмосковных Химках на стадионе "Родина" 7 сентября, а против сербов команда Евгения Бушманова сыграет 11 сентября в Нижнем Новгороде.
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