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Назван окончательный состав молодежной сборной России

Назван окончательный состав молодежной сборной России

Сегодня был назван окончательный состав молодежной сборной России на матчи с Египтом и Сербией.

Вратари: - Александр Максименко ("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: - Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все - "Спартак" Москва), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Никита Чернов (ЦСКА Москва);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев ("Краснодар"), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Иван Обляков ("Уфа"), Владислав Пантелеев ("Спартак" Москва), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");

Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Матч россиян против сборной Египта пройдет в подмосковных Химках на стадионе "Родина" 7 сентября, а против сербов команда Евгения Бушманова сыграет 11 сентября в Нижнем Новгороде.
Теги: Молодежная сборная России Чалов Максименко
Сегодня, 14:54
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№2 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Сарсания был прав, позор Питеру, что не один игрок в молодежной сборной не играет. Надо что-то кардинально менять. Прошу не не тролить мой пост.


Да что ж троллить за правду?


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сарсания был прав, позор Питеру, что не один игрок в молодежной сборной не играет. Надо что-то кардинально менять. Прошу не не тролить мой пост.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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