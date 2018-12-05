Виктор Классон: нам забили очень легко со стандарта (видео)

Атакующий полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал ключевые события матча, в котором его команда противостояла "Ростову.– Конечно, у нас был хороший шанс добиться победы. Я думаю, что мы играли очень хорошо в первой половине встречи. Когда мы забили два мяча, мы полностью контролировали ход игры и доминировали. Мне кажется, что первый тайм был сыгран практически идеально. Мы показали свой футбол, который клуб пропагандирует в принципе.После того как "Ростов" забил первый мяч игра стала более-менее равной. Очень обидно, что не удалось удержать преимущество. Могло и должно все было заканчиваться здесь, но теперь мы обязаны выиграть в "Ростове". Ничего еще не закончилось.– Хороший вопрос. На самом деле, мы не приблизились к тому уровню футбола, который показывали в первом. Я не знаю, с чем это связано. Но вряд ли дело в усталости. Сложно сказать, в чем тут дело. Мы играли неплохо и при счете 2:2 у нас были неплохие шансы забивать. У меня был момент, например, у Куэвы. Но мы видим, что такие моменты, мелочи, имеют важное значение в итогом результате.– Могу сказать только за сегодняшний матч. На самом деле, когда мы играем в такой футбол, у нас часто появляются стандарты. Наверное, нам следует увеличить процент своей реализации. Но сегодня я доволен, как мы сыграли в атаке со стандартов: забили со штрафного, плюс неплохо разыграли угловой, когда я головой пробил. Наверное, стоит обратить внимание, что мы не преуспели в игре в обороне при стандартах. Нам забили очень легко именно со стандарта.www.rusfootball.info