Мино Райола назвал слухи о переходе Ибрагимовича в "Боку Хуниорс" недостоверными

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заинтересовал "Бока Хуниорс", сообщает AS.

Фото: Kelvin Kuo / USA TODAY Sports

Согласно информации источника, аргентинский клуб готов сделать официальное предложение о трансфере 37-летнего шведа, услуги которого предложил его агент Мино Райола. Однако сам Райола опроверг эти данные в твиттере, заявив, что никогда не предлагал Ибрагимовича ни "Боке Хуниорс" или кому-то еще.Ибрагимович в текущем сезоне сыграл 27 матчей за "Гэлакси" в регулярном чемпионате МЛС, в которых забил 28 голов и отдал 6 передач.