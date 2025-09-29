Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Мостовой рассказал, может ли он возглавить "Факел"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Игоря Шалимова из "Факела".
Фото: РФС
— Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано.

— Если вам позвонят все-таки из "Факела"?

— Пока под вопросом.

— Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?

— Отрицательного ответа нет, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Сегодня, 29 сентября, воронежский "Факел" объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. После 11 сыгранных туров воронежцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Игорь Шалимов был главным тренером команды с апреля текущего года - по итогам прошлого сезона воронежцы вылетели из РПЛ.

Александр Мостовой в 2024 году получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Ранее Мостовой выступал за ряд европейских клубов, а также за сборную России. На данный момент российский специалист не работал ни в одном клубе.

