Мостовой рассказал, может ли он возглавить "Факел"

— Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано.
— Если вам позвонят все-таки из "Факела"?
— Пока под вопросом.
— Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?
— Отрицательного ответа нет, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Сегодня, 29 сентября, воронежский "Факел" объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. После 11 сыгранных туров воронежцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Игорь Шалимов был главным тренером команды с апреля текущего года - по итогам прошлого сезона воронежцы вылетели из РПЛ.
Александр Мостовой в 2024 году получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Ранее Мостовой выступал за ряд европейских клубов, а также за сборную России. На данный момент российский специалист не работал ни в одном клубе.
Фото: РФС