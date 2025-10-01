Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Тренер "Торпедо" высказался о текущих результатах команды

Главный тренер московского "Торпедо" Дмитрий Парфёнов объяснил подход к работе с командой, несмотря на сложное турнирное положение.
Фото: ФК "Торпедо"
"Если меня что-то смущает в команде, я просто туда не иду. "Торпедо" — клуб с великими традициями, с вековой историей. Нужно исправлять ситуацию — поднимать голову и двигаться от игры к игре. Не смотреть в таблицу, а воспринимать каждый матч как финал. И пахать на тренировках. Другого пути я не знаю. А сидеть, опустив головы, и жаловаться на психологическую подавленность — это путь в никуда", - приводит слова Парфенова "Чемпионат".

Дмитрий Парфёнов возглавил московский клуб 13 сентября 2025 года. До этого "Торпедо" руководил Сергей Жуков, исполняющий обязанности главного тренера. Клуб объявил о расставании с ним после поражения от ульяновской "Волги" (2:3) в 10 туре Первой лиги. "Торпедо" находилось на 16 месте в таблице с одной победой.

Дмитрий Парфёнов провел 3 матча с новой командой, 2 из которых выиграл. Следующий матч "Торпедо" пройдет 5 октября против новороссийского "Черноморца" на арене "Химки".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится