Тренер "Торпедо" высказался о текущих результатах команды

"Если меня что-то смущает в команде, я просто туда не иду. "Торпедо" — клуб с великими традициями, с вековой историей. Нужно исправлять ситуацию — поднимать голову и двигаться от игры к игре. Не смотреть в таблицу, а воспринимать каждый матч как финал. И пахать на тренировках. Другого пути я не знаю. А сидеть, опустив головы, и жаловаться на психологическую подавленность — это путь в никуда", - приводит слова Парфенова "Чемпионат".
Дмитрий Парфёнов возглавил московский клуб 13 сентября 2025 года. До этого "Торпедо" руководил Сергей Жуков, исполняющий обязанности главного тренера. Клуб объявил о расставании с ним после поражения от ульяновской "Волги" (2:3) в 10 туре Первой лиги. "Торпедо" находилось на 16 месте в таблице с одной победой.
Дмитрий Парфёнов провел 3 матча с новой командой, 2 из которых выиграл. Следующий матч "Торпедо" пройдет 5 октября против новороссийского "Черноморца" на арене "Химки".
Главный тренер московского "Торпедо" Дмитрий Парфёнов объяснил подход к работе с командой, несмотря на сложное турнирное положение.
Фото: ФК "Торпедо"