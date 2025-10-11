"Уфа" попросила сдвинуть начало матча Первой Лиги с "Соколом"

«Конечно, ребята намучились, но что поделаешь, такая сейчас российская реальность. Едем в гостиницу. Попросили «Сокол» перенести матч хотя бы на час. Надеюсь, пойдут навстречу. Ребятам надо поесть и чтобы пища хотя бы улеглась до начала игры», – заявил Тетрадзе Metaratings.
Встреча была запланирована на 14:00 по московском времени. После 13 туров «Уфа» занимает 14-е место с 12 очками, у «Сокола» — 16-я позиция и 9 баллов в турнирной таблице.
Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил, что клуб попросил «Сокол» изменить время начала предстоящего матча Первой Лиги из-за задержки рейсов.
Фото: ФК "Уфа"