Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

"Уфа" попросила сдвинуть начало матча Первой Лиги с "Соколом"

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил, что клуб попросил «Сокол» изменить время начала предстоящего матча Первой Лиги из-за задержки рейсов.
Фото: ФК "Уфа"
«Конечно, ребята намучились, но что поделаешь, такая сейчас российская реальность. Едем в гостиницу. Попросили «Сокол» перенести матч хотя бы на час. Надеюсь, пойдут навстречу. Ребятам надо поесть и чтобы пища хотя бы улеглась до начала игры», – заявил Тетрадзе Metaratings.

Встреча была запланирована на 14:00 по московском времени. После 13 туров «Уфа» занимает 14-е место с 12 очками, у «Сокола» — 16-я позиция и 9 баллов в турнирной таблице.

