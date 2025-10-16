"Факел" победил "Урал" в Кубке России с минимальным счетом

Голом в матче отметился Нури Абдоков. Атакующий полузащитник "Факела" забил мяч на 52-й минуте встречи.
В следующем раунде Кубка России воронежский клуб встретится с "Арсеналом" из Тулы.
Кубок России
Путь регионов. Раунд 5
Гол: Абдоков, 52.
"Факел": Фролкин, Гапонов, Журавлёв, Габараев, Ковалёв, Багателия, Якимов (Моцпан, 46), Магомедов, Абдоков (Гиоргобиани, 74), Уридия (Альшин, 85), Турищев (Гонгадзе, 74).
"Урал": Кузнецов, Филипенко, Итало, Ар. Мамин, Харин (Гонсалу Мигел, 75), Сунгатулин, Аюпов, Ишков (Железнов, 75), Морозов, Карапузов, Секулич (Марков, 46).
Предупреждения: Гапонов, 11, Моцпан, 65.
Воронежский "Факел" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в 5-м раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Урал"