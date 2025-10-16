Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
Кубань-Холдинг1 тайм

"Факел" победил "Урал" в Кубке России с минимальным счетом

Воронежский "Факел" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в 5-м раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
Голом в матче отметился Нури Абдоков. Атакующий полузащитник "Факела" забил мяч на 52-й минуте встречи.

В следующем раунде Кубка России воронежский клуб встретится с "Арсеналом" из Тулы.

Кубок России

Путь регионов. Раунд 5

Гол: Абдоков, 52.

"Факел": Фролкин, Гапонов, Журавлёв, Габараев, Ковалёв, Багателия, Якимов (Моцпан, 46), Магомедов, Абдоков (Гиоргобиани, 74), Уридия (Альшин, 85), Турищев (Гонгадзе, 74).

"Урал": Кузнецов, Филипенко, Итало, Ар. Мамин, Харин (Гонсалу Мигел, 75), Сунгатулин, Аюпов, Ишков (Железнов, 75), Морозов, Карапузов, Секулич (Марков, 46).

Предупреждения: Гапонов, 11, Моцпан, 65.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится