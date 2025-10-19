Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 0 1 0
Ювентус2 тайм
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

"Енисей" победил "Спартак" из Костромы с минимальным счетом

Красноярский "Енисей" одержал победу над костромским "Спартаком" со счетом 1:0 в матче 15-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Енисей"
Единственным голом в матче отметился сербский форвард "Енисея" Лука Раткович. Мяч был забит на 75-й минуте встречи.

Первая лига

15 тур

Гол: Раткович, 75.

"Енисей": Шамов, Эмерсон, Цесь, Гюрджан, Масловский (Богатырев, 72), Тихонов (Гилязетдинов, 72), Чуканов (Кенфак, 90+4), Батырев, Мазурин, Хашкулов (Огиенко, 60), Окладников (Раткович, 46).

"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Жилмостных, Игнатьев, Киселев, Садов (Чурсин, 83), Назаренко (Боков, 46), Немченко (Бугриев, 79), Енин (Пучков, 83), Саплинов, Чиканчи (Супранович, 74).

Предупреждения: Жилмостных, 24, Тарасов, 46, Боков, 63, Цесь, 70.

