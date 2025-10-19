Единственным голом в матче отметился сербский форвард "Енисея" Лука Раткович. Мяч был забит на 75-й минуте встречи.
Первая лига
15 тур
Гол: Раткович, 75.
"Енисей": Шамов, Эмерсон, Цесь, Гюрджан, Масловский (Богатырев, 72), Тихонов (Гилязетдинов, 72), Чуканов (Кенфак, 90+4), Батырев, Мазурин, Хашкулов (Огиенко, 60), Окладников (Раткович, 46).
"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Жилмостных, Игнатьев, Киселев, Садов (Чурсин, 83), Назаренко (Боков, 46), Немченко (Бугриев, 79), Енин (Пучков, 83), Саплинов, Чиканчи (Супранович, 74).
Предупреждения: Жилмостных, 24, Тарасов, 46, Боков, 63, Цесь, 70.
"Енисей" победил "Спартак" из Костромы с минимальным счетом
Красноярский "Енисей" одержал победу над костромским "Спартаком" со счетом 1:0 в матче 15-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Енисей"