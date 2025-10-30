«Слышал о подобном эффекте, но, честно говоря, не придавал этому особого значения. После Красноярска нам дали дополнительный выходной и немного снизили нагрузки в следующем микроцикле. В принципе, перед игрой с «Сочи» чувствовал себя нормально. Но когда вышли на разминку… Все почувствовали — что-то не так. Мышцы превратились в камень. С трудом привели себя в тонус. Во время игры чувствовал, будто на каждой ноге по два лишних килограмма. Проиграли 0:2. Я сначала вообще не понял, что это было. Уже после игры одноклубники и физиотерапевт рассказали, в чём дело. Эта неприятная штука, этот эффект… Он определённо есть», — заявил Пелих «Чемпионату».
Данил Пелих является воспитанником «Краснодара». В настоящее время выступает за «Волгарь», который находится во Второй Лиге Дивизионе А Золото. На данный момент клуб из Астрахани занимает первое место и имеет шанс на стыковый матч за выход в Первую Лигу.
Одним из самых дальних выездов среди профессиональных российских клубов считается «Динамо» Владивосток, выступающее во Второй Лиге Дивизионе А Серебро.
Игрок "Волгаря" рассказал о последствиях дальних перелётов в низших дивизионах
Фото: ФК "Ротор"