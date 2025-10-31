Матчи Скрыть

Кононов: убрать все лимиты - самое классное

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
"Я сторонник того, чтобы убрать все лимиты: как в Первой лиге, так и в РПЛ. Мы же работаем для болельщиков. Они должны получать удовольствие не только от командной, но и индивидуальной игры. Для меня убрать все лимиты - самое классное", - сказал Кононов в интервью Sport24.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил ужесточить лимит на легионеров - с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 - одновременно на поле. Напомним, что сейчас действует ограничение по схеме "13+8".

Напомним, что Олег Кононов вернулся на должность главного тренера "Торпедо" в октября после двухмесячной паузы. Сейчас "автозаводцы" занимают 17 место в турнирной таблице Первой Лиги, имея в своём активе 14 очков.

