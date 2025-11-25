Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Галатасарай
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

"Так сложились обстоятельства". Бояринцев - об уходе их "Ротора"

Денис Бояринцев прокомментировал уход с поста главного тренера "Ротора".
Фото: ФК "Ротор"
- Не хотел бы конкретизировать причины своего ухода. Просто так сложились обстоятельства. Это было очень трудное решение. Был диалог с руководством, расстались хорошо. Но, как бы сложно ни было, пришлось принять определенную ситуацию и сделать эти шаги.

Напомним, вчера, 24 ноября, после поражения в домашней игре 20-го тура Первой лиги от "Челябинска" (0:2) Денис Бояринцев объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ротора". Вместе со специалистом команду покинул его помощники Олег Нечаев и Сергей Толстых. Бояринцев возглавлял волгоградцев с 28 мая 2024 года.

По итогам 20 сыгранных туров "Ротор" набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится