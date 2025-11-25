"Так сложились обстоятельства". Бояринцев - об уходе их "Ротора"

- Не хотел бы конкретизировать причины своего ухода. Просто так сложились обстоятельства. Это было очень трудное решение. Был диалог с руководством, расстались хорошо. Но, как бы сложно ни было, пришлось принять определенную ситуацию и сделать эти шаги.
Напомним, вчера, 24 ноября, после поражения в домашней игре 20-го тура Первой лиги от "Челябинска" (0:2) Денис Бояринцев объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ротора". Вместе со специалистом команду покинул его помощники Олег Нечаев и Сергей Толстых. Бояринцев возглавлял волгоградцев с 28 мая 2024 года.
По итогам 20 сыгранных туров "Ротор" набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Ротор"