МВД: "Химки" подкупили арбитра в матче Первой лиги за 2 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о подкупном матче "Химок".

Фото: ФНЛ

"Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки". Они передали главному судье матча между командами "Алания" и "Химки" денежные средства в сумме 2 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале

Матч в рамках Первой лиги между "Химками" и владикавказской "Аланией" состоялся 20 ноября 2023 года. Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счетом 4:1. Судьей игры являлся Андрей Фисенко.В результате сезона-2023/2024 "Химки" стали победителями Первой лиги, набрав 66 очков в 34 матчах.Ранее в СМИ сообщалось, что на футбольного арбитра Фисенко завели уголовное дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча.