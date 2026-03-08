Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Краснодар2 тайм
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

"Родина" победила "Торпедо" в матче Первой лиги

Матч 23-го тура Первой лиги между "Торпедо" и "Родиной" завершился со счетом 2:0.
Фото: ФК "Родина"
Голами за "Родину" отличились защитник Артем Мещанинов и нападающий Артем Максименко.

Первая лига

23 тур

Голы: Мещанинов, 16, Максименко, 45.

"Торпедо": Солдатенков, Степанов (Роганович, 46), Гоцук, Иваньков, Савичев, Москвичёв (Орехов, 46), Колтаков, Апеков (Шитов, 61), Юшин (Уткин, 46), Камара, Каштанов (Цыпченко, 74).

"Родина": Волков, Сокол, Дятлов, Крижан, Мещанинов, Фищенко, Егорычев (Ушатов, 76), Рейна (Мусаев, 84), Бакаев (Юдинцев, 76), Максименко (Абдусаламов, 84), Тимошенко (Гарибян, 64).

Предупреждения: Каштанов, 32, Фищенко, 32, Сокол, 50, Бакаев, 63, Цыпченко, 90+4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится