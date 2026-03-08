"Родина" победила "Торпедо" в матче Первой лиги

Голами за "Родину" отличились защитник Артем Мещанинов и нападающий Артем Максименко.
Первая лига
23 тур
Голы: Мещанинов, 16, Максименко, 45.
"Торпедо": Солдатенков, Степанов (Роганович, 46), Гоцук, Иваньков, Савичев, Москвичёв (Орехов, 46), Колтаков, Апеков (Шитов, 61), Юшин (Уткин, 46), Камара, Каштанов (Цыпченко, 74).
"Родина": Волков, Сокол, Дятлов, Крижан, Мещанинов, Фищенко, Егорычев (Ушатов, 76), Рейна (Мусаев, 84), Бакаев (Юдинцев, 76), Максименко (Абдусаламов, 84), Тимошенко (Гарибян, 64).
Предупреждения: Каштанов, 32, Фищенко, 32, Сокол, 50, Бакаев, 63, Цыпченко, 90+4.