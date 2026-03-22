Счёт в матче на 23 минуте открыл испанский форвард хабаровчан Тельядо Алкалде. В составе "Арсенала" голами отметились Милош Брнович (27', пенальти), Даниил Пенчиков (34') и Илья Азявин (65').
После 25 туров "СКА-Хабаровск" с 33 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, "Арсенал" с 32 баллами располагается на 9-й строчке таблицы.
29 марта туляки сыграют дома с саратовским "Соколом" (18-е место, 16 очков), встреча стартует в 17:00 мск. 30 марта хабаровчане проведут выездную встречу с московским "Торпедо" (15-е место, 27 очков), начало игры — в 19:30 мск.
Тульский "Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск"
"Арсенал" выиграл у "СКА-Хабаровска" в 25 туре Первой лиги. Тульский коллектив одержал выездную победу со счётом 3:1.
