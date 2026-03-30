Березуцкий оценил игру "Урала" в весенней части сезона

Главный тренер "Урала" Василий Березуцкий высказался о результатах команды после рестарта Первой лиги.
"Это все в совокупности — футболисты, тренерская работа. Это не может работать в одну сторону. Сегодня мы совершили ошибки, плюс пенальти. Согласен, что отрезок, который мы прошли, не очень удачный", - сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий был назначен главным тренером "Урала" в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 5 матчей, в которых одержала всего одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражаения. За этот отрезок екатеринбуржцы забили 6 мячей и пропустили 9 голов.

По итогам 26 сыгранных туров подопечные Березуцкого занимают 3-ю строчку в турнирной таблице с 45 набранными очками.

