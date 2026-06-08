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Президент "Урала": работу Березуцкого можно признать неудовлетворительной

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об экс-тренере клуба Василии Березуцком.
Фото: ФК "Урал"
"Можно по-разному оценить работу Березуцкого. По результату работу можно признать неудовлетворительной. Но я не сомневаюсь, что из Василия Владимировича может получиться хороший тренер", - сказал Иванов "Спорт-Экспрессу".

Василий Березуцкий возглавил "Урал" из Екатеринбурга в декабре 2025 года. За время его работы команда провела 15 матчей: одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Сегодня, 8 июня, клуб объявил об уходе тренера.

По итогам сезона в Первой лиге "Урал" занял третье место, набрав 61 очко в 34 встречах. Команда не смогла выйти в РПЛ, уступив махачкалинскому "Динамо" по сумме двух стыковых матчей.

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