Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Динамо Мх2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
2 - 2 2 2
Волга Ул2 тайм

На счету "Оренбурга" 29 фолов против "Спартака". Никто не фолил больше с 2019 года

Оренбуржцы в 6-м туре РПЛ нарушили правила 29 раз.
Фото: ФК "Спартак"
Завершился матч шестого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом". Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась вничью - 1:1.

Оренбургская команда 29 раз сфолила против своих сперников. Это рекорд Российской Премьер-Лиги с октября 2019 года, когда "Урал" нарушил правила 30 раз против "Тамбова".

Против красно-белых в последний раз так много фолили в 2014 году (32 фола "Терека").

Источник: Opta Sports

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится