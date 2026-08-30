Завершился матч шестого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом". Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась вничью - 1:1.
Оренбургская команда 29 раз сфолила против своих сперников. Это рекорд Российской Премьер-Лиги с октября 2019 года, когда "Урал" нарушил правила 30 раз против "Тамбова".
Против красно-белых в последний раз так много фолили в 2014 году (32 фола "Терека").
Источник: Opta Sports
На счету "Оренбурга" 29 фолов против "Спартака". Никто не фолил больше с 2019 года
Оренбуржцы в 6-м туре РПЛ нарушили правила 29 раз.
Фото: ФК "Спартак"