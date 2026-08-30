В матче 3-го тура мадридцы разгромили "Малагу" со счётом 4:0.
Хозяева практически решили исход встречи ещё до перерыва. На 19-й минуте счёт открыл Джуд Беллингем, спустя семь минут вратарь гостей Альфонсо Эрреро отправил мяч в собственные ворота. Уже на 30-й минуте преимущество "Реала" увеличил Килиан Мбаппе.
Последний гол мадридцы забили в компенсированное время второго тайма - на 90+1-й минуте отличился Арда Гюлер.
После трёх туров "Реал" имеет девять очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. "Малага" с одним баллом занимает 19-е место.
Голы Беллингема и Мбаппе помогли "Реалу" разгромить "Малагу"
"Реал" одержал третью победу подряд на старте чемпионата Испании.
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