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Голы Беллингема и Мбаппе помогли "Реалу" разгромить "Малагу"

"Реал" одержал третью победу подряд на старте чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
В матче 3-го тура мадридцы разгромили "Малагу" со счётом 4:0.

Хозяева практически решили исход встречи ещё до перерыва. На 19-й минуте счёт открыл Джуд Беллингем, спустя семь минут вратарь гостей Альфонсо Эрреро отправил мяч в собственные ворота. Уже на 30-й минуте преимущество "Реала" увеличил Килиан Мбаппе.

Последний гол мадридцы забили в компенсированное время второго тайма - на 90+1-й минуте отличился Арда Гюлер.

После трёх туров "Реал" имеет девять очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. "Малага" с одним баллом занимает 19-е место.

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