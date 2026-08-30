Булыкин: "Оренбург" - красавцы, но "Спартак" должен был побеждать

"Спартак", наверное, должен был побеждать, но чего-то им не хватило. "Оренбург" — красавцы, выстояли и забрали свои очки.
Можно ли поздравлять "Краснодар" с чемпионством? Хаха, ну рано же еще, вы чего! Еще столько матчей впереди – все будет меняться. И "Краснодар", и "Зенит" еще будут терять очки. Скажем так, чтобы "Спартаку" было не так обидно (смеется)", - сказал Булыкин.
"Спартак" набрал 13 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. "Оренбург" в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате и с 7 очками располагается на 8-й строчке.