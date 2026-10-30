- Батраков забил за «Галатасарай» в двух подряд матчах Лиги чемпионов. Какие у него дальнейшие перспективы, на ваш взгляд?
- Батраков изначально выделялся в Академии и молодежной команде «Локомотива», затем здорово проявлял себя за основу. Несомненно, он один из самых больших футбольных талантов в России. Если честно, кода он переходил в «Галатасарай», я в нем не сомневался.
Да, не самый топовый клуб, какой мог быть, но борется за золото в чемпионате Турции и выступает в Лиге чемпионов. Так что это довольно хороший вариант, и Алексей там достаточно быстро адаптировался. Он парень с головой, держит давление. Как показывают последние матчи, он там твердый игрок стартового состава.
Мы все очень радуемся за него. Если он продолжит в том же духе, думаю, уже зимой могут появиться более серьезные варианты продолжения карьеры. Важно, что Алексей, даже несмотря на его габариты, умеет держать борьбу, а главное он разносторонний футболист. Поэтому ему подойдет клуб из любого топ-5 европейских чемпионатов. Он не затеряется ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии, ни в Италии, ни в Англии, - сказал Беляев в интервью Rusfootball.info
Напомним, что Алексей Батраков летом текущего года перешел в "Галатасарай". В составе турецкого клуба россиянин отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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Тренер "Локомотива" - о потенциале Батракова: один из самых больших футбольных талантов в России
Тренер молодежной команды "Локомотива" Максим Беляев в интервью Rusfootball.info оценил потенциал Алексея Батракова.
Фото: GLobal Look Press