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Тарханов объяснил, почему он покинул пост главного тренера "Енисея"

Александр Тарханов в комментарии Rusfootball.info прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера "Енисея".
Фото: ФК "Енисей"
- Мы изначально договаривались, что я буду вести "Енисей", пока не найдут нового главного тренера. Пришел Андрей Тихонов, а я теперь буду готовить "Енисей-2". Задачи? Подготовка футболистов к основе, при мне уже пятерых привлекли к основной команде, - сказал Тарханов.

Сегодня, 30 октября, "Енисей" объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера. Ранее эту должность занимал Александр Тарханов, под его руководством красноярцы провели два матча в Первой Лиге и потерпели два поражения.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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