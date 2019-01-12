Форвард "Барселоны" Мунир перешел в "Севилью"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади перешел в "Севилью", сообщает пресс-служба клуба.Андалусийский клуб заплатил за 23-летнего футболиста 1?050?000 евро.Мунир в общей сложности провел за "Барселону" 56 матчей.