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Форвард "Барселоны" Мунир перешел в "Севилью"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади перешел в "Севилью", сообщает пресс-служба клуба.

Андалусийский клуб заплатил за 23-летнего футболиста 1?050?000 евро.

Мунир в общей сложности провел за "Барселону" 56 матчей.
Теги: Барселона Севилья Ла Лига
Сегодня, 09:53
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