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Карим Бензема сломал палец в матче с "Бетисом"

Нападающий "Реала" Карим Бензема получил травму во время матча 19-го тура Примеры с "Бетисом".

Футболист покинул поле после первого тайма, вместо него вышел молодой форвард из Кастильи Кристо.

По предварительным данным, у Бензема сломан мизинец на руке.

Real Madrid Info
Теги: Реал Бетис Бензема Ла Лига
Сегодня, 08:32
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