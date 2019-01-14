Карим Бензема сломал палец в матче с "Бетисом"

Нападающий "Реала" Карим Бензема получил травму во время матча 19-го тура Примеры с "Бетисом".Футболист покинул поле после первого тайма, вместо него вышел молодой форвард из Кастильи Кристо.По предварительным данным, у Бензема сломан мизинец на руке.