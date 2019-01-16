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Олег Кононов: "Спартак" не вёл никаких переговоров о возвращении Промеса

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, а также выразил мнение, что красно-белым в настоящий момент не требуется усиление.

"Возвращение Промеса на правах аренды? Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал "Спартак" чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с "Севильей".

Я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. Разумеется, нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Нужно ли сейчас усиление "Спартаку"? Думаю, нет", — приводит слова Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак Промес Севилья Ла Лига
Сегодня, 19:09
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#4  Dreyk   (Сегодня, 20:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Если Спартак собирается строить новую команду, то Промес был бы лишним из-за менее чем полугодовой аренды. Да и в последнее время Промес тянул одеяло на себя в ущерб командным действиям.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#3  Stark   (Сегодня, 20:14)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Этот Мормышкин столько уже наговорил, что потом явно будет путаться в показаниях smile
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#2  Поло   (Сегодня, 19:45)
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  •  (1)

Потом скажет, что вообще такого игрока не знает))))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:22)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Журналистов-уточников давно пора привлекать к уголовной ответственности.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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