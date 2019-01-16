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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов: "Спартак" не вёл никаких переговоров о возвращении Промеса
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, а также выразил мнение, что красно-белым в настоящий момент не требуется усиление.
"Возвращение Промеса на правах аренды? Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал "Спартак" чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с "Севильей".
Я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. Разумеется, нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Нужно ли сейчас усиление "Спартаку"? Думаю, нет", — приводит слова Кононова Sport24.
"Возвращение Промеса на правах аренды? Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал "Спартак" чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с "Севильей".
Я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. Разумеется, нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Нужно ли сейчас усиление "Спартаку"? Думаю, нет", — приводит слова Кононова Sport24.
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