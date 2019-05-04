СМИ: "Реал" договорился о переходе Йовича за 60 миллионов евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович продолжит карьеру в "Реале", сообщили в Испании.По информации издания AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро. Из этой семмы 48 миллионов получит "Айнтрахт", а 12 — "Бенфика", которая по условию соглашения с немецким клубом получает 20% от сумму будущего трансфера 21-летнего Йовича.