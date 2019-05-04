Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Новости партнеров

СМИ: "Реал" договорился о переходе Йовича за 60 миллионов евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович продолжит карьеру в "Реале", сообщили в Испании.

По информации издания AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро. Из этой семмы 48 миллионов получит "Айнтрахт", а 12 — "Бенфика", которая по условию соглашения с немецким клубом получает 20% от сумму будущего трансфера 21-летнего Йовича.

Sport24.ru
Теги: Йович Айнтрахт Бундеслига Реал Ла Лига Трансферы
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