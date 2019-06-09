Антуан Гризманн: ради нового клуба мне придется пойти на жертвы

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн уже определился со своим будущим, но подчеркивает, что ему придется пойти на жертвы ради новой команды."Знаю, куда я хочу перейти. Но я также знаю, на какие жертвы мне придется пойти, чтобы попасть туда. Прошу немного терпения. Как только я смогу назвать команду, я сделаю это с удовольствием", - цитирует Гризманна Telefoot.