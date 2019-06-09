Антуан Гризманн: ради нового клуба мне придется пойти на жертвы

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн уже определился со своим будущим, но подчеркивает, что ему придется пойти на жертвы ради новой команды.

"Знаю, куда я хочу перейти. Но я также знаю, на какие жертвы мне придется пойти, чтобы попасть туда. Прошу немного терпения. Как только я смогу назвать команду, я сделаю это с удовольствием", - цитирует Гризманна Telefoot.

Sport24.ru
Теги: Гризманн Атлетико Ла Лига
Сегодня, 20:32
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