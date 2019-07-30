Агент: о будущем Родригеса нужно спрашивать у президента "Реала" Переса

Агент полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса Жорже Мендеш заявил, что о будущем игрока нужно спрашивать у президента мадридского клуба Флорентино Переса. 28-летний колумбиец попал в сферу интересов "Атлетико" и "Наполи"."Будущее Хамеса? Вы должны спрашивать об этом у президента "Реала". Он здесь рядом со мной. Я лишь стараюсь сделать как можно лучше для игрока и для клуба", - цитирует Мендеша Marca.При этом футболист не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, но продать его "Реал" предпочел бы в "Наполи", который также интересуется хавбеком. Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в "Баварии".