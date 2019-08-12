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"Атлетико" нацелился на Родриго, "Валенсия" хочет 60 млн евро за игрока

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено сохраняет шансы на уход из клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, очередным претендентом на 28-летнего футболиста стал мадридский "Атлетико". "Матрасники" переключили внимание на форварда после неудачной попытки заполучить у "Реала" полузащитника Хамеса Родригеса, который считался одной из главных целей на усиление атаки. В ближайшее время "Атлетико" намерен сделать предложение по Родриго. "Валенсия" готова отпустить игрока за € 60 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Родриго были заинтересованы "Барселона" и "Наполи".

"Чемпионат.сом"

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Теги: Атлетико Валенсия Родриго Ла Лига
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