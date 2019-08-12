"Атлетико" нацелился на Родриго, "Валенсия" хочет 60 млн евро за игрока

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено сохраняет шансы на уход из клуба в летнее трансферное окно.Как сообщает Marca, очередным претендентом на 28-летнего футболиста стал мадридский "Атлетико". "Матрасники" переключили внимание на форварда после неудачной попытки заполучить у "Реала" полузащитника Хамеса Родригеса, который считался одной из главных целей на усиление атаки. В ближайшее время "Атлетико" намерен сделать предложение по Родриго. "Валенсия" готова отпустить игрока за € 60 млн.Ранее сообщалось, что в услугах Родриго были заинтересованы "Барселона" и "Наполи".