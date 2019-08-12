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Источник: Коутиньо перейдет в "Баварию"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо станет игроком "Баварии", сообщает бразильский журналист Бруну Андраде.

По информации журналиста, "Барса" согласилась отпустить игрока в бесплатную аренду с опцией выкупа контракта. Немецкому клубу в таком случае придется платить ему зарплату - 11 миллионов евро в год. Сейчас "Барса" ведет переговоры с представителями игрока.

Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

"СЭ"

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Теги: Коутиньо Барселона Ла Лига Бавария Бундеслига
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