Коутиньо перейдёт в "Баварию"

Футболист "Барселоны" Филипе Коутиньо согласился на годичную аренду в "Баварию", сообщает RAC1. Другой источник, Yahoo Sport Brasil, утверждает, что бразилец уже согласовал с мюнхенцами условия личного контракта.



Директор "Барселоны" по институциональным отношениям Гильермо Амор также подтвердил Marca информацию о достигнутых договорённостях - клубам осталось согласовать детали сделки. "Бавария" будет иметь право выкупа.



Коутиньо не попал в заявку "Барселоны" на игру 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао. Ранее Коутиньо фигурировал в трансферных слухах о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.



"Бавария" же переключилась на кандидатуру Коутиньо после того, как вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане, который был близок к переходу в лучшую команду Германии, получил травму. Мюнхенцы уже арендовывали креативного полузащитника у другого испанского гранда: в прошлом сезоне за "Баварию" выступал футболист "Реала" Хамес Родригес.