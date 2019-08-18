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Хасан Салихамиджич: Коутинью четко дал понять, что он хочет перейти именно в "Баварию"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич — о переходе полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью.

"Филиппе во время наших переговоров дал четко понять, что он хочет непременно перейти именно в "Баварию". Это футболист мирового уровня с выдающимися способностями, который может сыграть в атаке на многих позициях. Наш состав станет значительно сильнее благодаря его качествам. Филиппе Коутиньо поможет нам в осуществлении наших амбициозных целей", — цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

"СЭ"


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Теги: Коутиньо Бавария Барселона
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