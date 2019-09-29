Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби

Дом полузащитника мадридского "Реала" Каземиро подвергся ограблению неизвестными, когда футболист принимал участие в матче 7-го тура испанской Примеры с "Атлетико" (0:0), сообщает El Chiringuito.Во время ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро, но грабители не причинили им вреда.Это уже не первое ограбление домов известных футболистов в Ла Моралехе, одном из элитных районов Мадрида."Реал" давно просит игроков не загружать видео и фото своих домов в социальные сети. Несмотря на все меры предосторожности, ограбления продолжаются.