Вальверде: я очень доволен игроками

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Леванте" (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании отметил, что не думает об отставке."Это просто поражение. Конечно же, не причин, чтобы я думал об отставке. Игроки в прошлом уже отвечали на подобные ситуации. Они напряженно работают. Я очень доволен. Мы всегда реагируем на подобные ситуации. Мы сохраняем спокойствие, так как сделаем это вновь", - цитирует Вальверде Football Espana.