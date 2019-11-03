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Вальверде: я очень доволен игроками

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Леванте" (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании отметил, что не думает об отставке.

"Это просто поражение. Конечно же, не причин, чтобы я думал об отставке. Игроки в прошлом уже отвечали на подобные ситуации. Они напряженно работают. Я очень доволен. Мы всегда реагируем на подобные ситуации. Мы сохраняем спокойствие, так как сделаем это вновь", - цитирует Вальверде Football Espana.

"СЭ"


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Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
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